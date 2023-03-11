Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» 11 марта на ходу загорелась фура DAF

Водитель фуры DAF ехал по трассе на север, когда заметил возгорание мотора. Он немедленно остановился и вызвал экстренные службы, которые ликвидировали огонь в течение получаса на площади шесть квадратных метров. В пожаротушении задействовали два автоцистерны и семь пожарных.