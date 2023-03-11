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Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 17:27

Updated Сегодня, 17:27

Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» рядом с заправкой загорелась фура

11 марта 2023, 16:21
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
Под Ростовом на трассе М-4 “Дон” 11 марта на ходу загорелась фура DAF

Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» 11 марта на ходу загорелась фура DAF

На трассе М-4 «Дон» в Аксае загорелась фура DAF, подробностями ДТП поделились пресс-службы ГИБДД и ГУ МЧС по Ростовской области.
Сюжет
Пожар

В субботу, 11 марта, в 17.20 мск на 1059-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло ДТП.

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Водитель фуры DAF ехал по трассе на север, когда заметил возгорание мотора. Он немедленно остановился и вызвал экстренные службы, которые ликвидировали огонь в течение получаса на площади шесть квадратных метров. В пожаротушении задействовали два автоцистерны и семь пожарных.

Благодаря своевременной реакции водителя и экстренных служб никто не пострадал, а движение транспорта удалось восстановить в кратчайшие сроки.

Ранее ростовчане сообщили о возгорании колеса автобуса на маршруте №85А.

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