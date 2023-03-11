Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» 11 марта на ходу загорелась фура DAF

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 17:27
В субботу, 11 марта, в 17.20 мск на 1059-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе произошло ДТП.
Водитель фуры DAF ехал по трассе на север, когда заметил возгорание мотора. Он немедленно остановился и вызвал экстренные службы, которые ликвидировали огонь в течение получаса на площади шесть квадратных метров. В пожаротушении задействовали два автоцистерны и семь пожарных.
Благодаря своевременной реакции водителя и экстренных служб никто не пострадал, а движение транспорта удалось восстановить в кратчайшие сроки.
Ранее ростовчане сообщили о возгорании колеса автобуса на маршруте №85А.