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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:29

Причал для морских судов в Таганроге достроят в мае

11 марта 2023, 06:25
Фото: 1mi
В Таганроге в мае завершится строительство причала для морских судов, сообщили в правительстве региона.

Протяженность плавучего причала составит 96 метров. Он будет предназначен для пассажирских судов.

«Реализация проекта завершится в мае, все работы идут по графику. Это скажется на росте числа туристов, посетивших город», — сказано в сообщении.

В Таганрог привезут понтоны для плавучего причала 13 марта
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Отмечается, что в 2022 году количество туристов, побывавших в городе, выросло по сравнению с 2021 годом в полтора раза. Всего Таганрог увидели более 400 тысяч отдыхающих.

Ранее туристов заинтересовал маршрут из Ростова-на-Дону в Крым на «Метеоре».

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