Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Протяженность плавучего причала составит 96 метров. Он будет предназначен для пассажирских судов.
«Реализация проекта завершится в мае, все работы идут по графику. Это скажется на росте числа туристов, посетивших город», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2022 году количество туристов, побывавших в городе, выросло по сравнению с 2021 годом в полтора раза. Всего Таганрог увидели более 400 тысяч отдыхающих.
Ранее туристов заинтересовал маршрут из Ростова-на-Дону в Крым на «Метеоре».