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Ростов-на-Дону не попал в топ-10 рейтинга городов по приросту населения

11 марта 2023, 10:50
Фото: 1mi
Ростов-на-Дону оказался на 11 строчке рейтинга городов-миллионников в России по изменению численности населения.

Издание NewsNN проанализировало численность населения в крупных городах страны и составило рейтинг. Всего в него попали 16 населенных пунктов.

Лидером оказалась Москва с показателем 13 миллионов человек. Только за последние 10 лет численность населения выросла на 1,2 миллиона граждан, что стало самым большим показателем в стране.

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На втором месте идет Санкт-Петербург — 5,6 миллиона. В этом городе прирост составил 700 тысяч человек.

В топ-5 также попали Краснодар, Екатеринбург и Казань. Здесь прирост достиг 354 тысяч, 194 тысяч и 163 тысяч человек.

Ростов попал только на 11 строчку, количество местных жителей за последние 10 лет выросло на 50 тысяч граждан. Добавим, что в Омске и Нижнем Новгороде число жителей за это время уменьшилось.

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