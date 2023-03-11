Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Издание NewsNN проанализировало численность населения в крупных городах страны и составило рейтинг. Всего в него попали 16 населенных пунктов.
Лидером оказалась Москва с показателем 13 миллионов человек. Только за последние 10 лет численность населения выросла на 1,2 миллиона граждан, что стало самым большим показателем в стране.
На втором месте идет Санкт-Петербург — 5,6 миллиона. В этом городе прирост составил 700 тысяч человек.
В топ-5 также попали Краснодар, Екатеринбург и Казань. Здесь прирост достиг 354 тысяч, 194 тысяч и 163 тысяч человек.
Ростов попал только на 11 строчку, количество местных жителей за последние 10 лет выросло на 50 тысяч граждан. Добавим, что в Омске и Нижнем Новгороде число жителей за это время уменьшилось.
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