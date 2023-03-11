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Published Сегодня, 08:51

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Ростовчане заявили о бегающих по потолку квартиры крысах

11 марта 2023, 08:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону по потолку одной из квартир начали бегать крысы, сообщили жильцы в соцсетях.

По их словам, грызуны обитают не только на мусорках, но и пробираются в квартиры. Одна из крыс оказалась между натяжным потолком и бетонной плитой.

Пользователи в комментариях посоветовали обращаться в управляющую компанию. Либо в Роспотребнадзор, если реакции не будет.

«Крысы и птицы являются переносчиками вирусов. Освободите помещение и обратитесь в соответствующие службы», — предложили ростовчане.

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Некоторые предположили, что грызун является домашним питомцем и сбежал от хозяев из другой квартиры.

«Это к деньгам, пусть живет», — пошутили местные жители.

Ранее зоолог объяснил, почему на Ростов обрушилось нашествие домовых мышей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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