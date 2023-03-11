Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По их словам, грызуны обитают не только на мусорках, но и пробираются в квартиры. Одна из крыс оказалась между натяжным потолком и бетонной плитой.
Пользователи в комментариях посоветовали обращаться в управляющую компанию. Либо в Роспотребнадзор, если реакции не будет.
«Крысы и птицы являются переносчиками вирусов. Освободите помещение и обратитесь в соответствующие службы», — предложили ростовчане.
Некоторые предположили, что грызун является домашним питомцем и сбежал от хозяев из другой квартиры.
«Это к деньгам, пусть живет», — пошутили местные жители.
Ранее зоолог объяснил, почему на Ростов обрушилось нашествие домовых мышей.