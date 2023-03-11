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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:08

Ростовчане заявили о хамстве водителя автобуса и запрете занимать свободные места

11 марта 2023, 08:02
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону водитель на маршруте №56 периодически хамит пассажирам и запрещает занимать свободные места, сообщили пассажиры.

Они рассказали, что водитель периодически проезжает остановки и не разрешает занимать свободные места в передней части салона.

«Потом заходит подруга водителя и для нее место оказывается свободно. Это происходит всегда только для определенных людей», — заявил пассажир.

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Он добавил, что попробовал занять это место, но его начали оскорблять. По его словам, есть проблемы и с графиком движения автобусов, так как они ездят с интервалами в 40 минут.

До этого ростовчане жаловались на неработающие кондиционеры в автобусах в +35 градусов. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Происшествие
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