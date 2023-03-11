Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Они рассказали, что водитель периодически проезжает остановки и не разрешает занимать свободные места в передней части салона.
«Потом заходит подруга водителя и для нее место оказывается свободно. Это происходит всегда только для определенных людей», — заявил пассажир.
Он добавил, что попробовал занять это место, но его начали оскорблять. По его словам, есть проблемы и с графиком движения автобусов, так как они ездят с интервалами в 40 минут.
До этого ростовчане жаловались на неработающие кондиционеры в автобусах в +35 градусов. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.