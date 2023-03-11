«Один раз он уже поднимал такую волну. Но она быстро улеглась, потому что все, даже его компаньоны, поняли, что это он говорил после какого-то тяжёлого дня или ночи, или после злоупотребления какими-то средствами…», — пояснил Водолацкий, добавив, что украинский президент, судя по всему, способен и США присвоить другое имя.