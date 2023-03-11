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Ростовский депутат Водолацкий назвал безумием предложение Киева переименовать Россию

11 марта 2023, 17:21
Фото: 1MI
Ростовский депутат Водолацкий назвал безумием предложение Киева переименовать Россию
Ростовский депутат Госдумы Виктор Водолацкий предположил, что за предложением президента Зеленского переименовать Россию стоит бурная фантазия или наркотическое безумие, об этом он рассказал в интервью порталу «RT на русском».

Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть возможность переименовать Россию в Московию. Петиция с этой инициативой набрала на сайте президента Украины порядка 25 тысяч голосов.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий критически отнесся к данной инициативе, поставив под сомнение здравомыслие Зеленского, который, по его мнению, либо имеет изощренную фантазию, либо подвергся эффекту употребления неизвестных препаратов.

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«Один раз он уже поднимал такую волну. Но она быстро улеглась, потому что все, даже его компаньоны, поняли, что это он говорил после какого-то тяжёлого дня или ночи, или после злоупотребления какими-то средствами…», — пояснил Водолацкий, добавив, что украинский президент, судя по всему, способен и США присвоить другое имя.

Тем временем, парламентарий заметил, что сама Украина уже утратила свой суверенитет и давно управляется извне, следуя указке Госдепа.

Ранее Виктор Водолацкий предсказал, что Украина не вступит в НАТО и ЕС, пока ее президентом является Владимир Зеленский.

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