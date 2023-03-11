Семья из Батайска оставила хозяйку арендованного дома без солений, денег и вина

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Портал «Батайское время» рассказал о том, что батайчанка Наталья Воронина решила сдать свой дом. Женщина выложила объявление об аренде на одну из электронных площадок, и спустя пару дней на него откликнулась будущая съемщица Роксана, которая собиралась жить в доме с супругом Максимом и двумя детьми.
Наталья вошла в положение семьи, позволив им заселиться с обещанием внести оплату за дом позже. К обещанной дате арендодатель получила только треть суммы, и после празднования Нового года семейство продолжило жить без оплаты аренды.
После этого Наталья сказала семейству съезжать, съемщики же попросили у батайчанки дать им время найти новое жилье, пообещав закрыть долг.
«В какой-то момент муж решил поехать к ним без предупреждения, чтобы снять показания с счетчиков и тут выяснилось, что они пакуют чемоданы, причем забирают наши вещи», — рассказала Наталья, сообщив, что арендаторы привели дом в ужасное состояние и, более того, опустошили подвал, где находились хозяйские соленья и 15 литров вина.
Уже после Наталья Воронина узнала, что Роксана и Максим числятся злостными неплательщиками, оставляющими хозяев арендованного жилья с долгами и испорченным имуществом. Теперь батайчанка обратилась в суд, чтобы получить взыскание, но своей очереди, по словам Ворониной, ей придется ждать долго — в реестре ФССП у Роксаны числятся большие долги.
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