Семья из Батайска оставила хозяйку арендованного дома без солений, денег и вина

«В какой-то момент муж решил поехать к ним без предупреждения, чтобы снять показания с счетчиков и тут выяснилось, что они пакуют чемоданы, причем забирают наши вещи», — рассказала Наталья, сообщив, что арендаторы привели дом в ужасное состояние и, более того, опустошили подвал, где находились хозяйские соленья и 15 литров вина.