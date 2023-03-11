Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По ее словам, в ближайшее время температура может подняться до 20 градусов в южной части региона. Местами могут начаться дожди и стоит готовиться к туманной погоде.
Днем 12 марта ухудшится погода и начнутся похолодания. Возможны ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду.
«Несмотря на холодный фронт, по югу и востоку региона воздух прогреется до 20 градусов. На севере области ночью похолодает до нуля градусов», — пишет 161.ру со ссылкой на слова Назаровой.
Отмечается, что такая погода сохранится до середины недели. В дальнейшем температура будет расти и настоящая весна наступит после 17 марта.
Ранее жителям в Ростове-на-Дону рассказали, когда закончатся дожди в марте.