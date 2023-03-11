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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной

11 марта 2023, 08:26
Фото: 1mi
В Ростовской области после 17 марта может наступить настоящая весенняя погода и увеличится температура воздуха, сообщила представитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

По ее словам, в ближайшее время температура может подняться до 20 градусов в южной части региона. Местами могут начаться дожди и стоит готовиться к туманной погоде.

Днем 12 марта ухудшится погода и начнутся похолодания. Возможны ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду.

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«Несмотря на холодный фронт, по югу и востоку региона воздух прогреется до 20 градусов. На севере области ночью похолодает до нуля градусов», — пишет 161.ру со ссылкой на слова Назаровой.

Отмечается, что такая погода сохранится до середины недели. В дальнейшем температура будет расти и настоящая весна наступит после 17 марта.

Ранее жителям в Ростове-на-Дону рассказали, когда закончатся дожди в марте.

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