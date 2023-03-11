rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Трехэтажный банный комплекс загорелся в Ростове-на-Дону вечером 10 марта

11 марта 2023, 05:23
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание в банном комплексе вечером в пятницу, 10 марта, сообщили в УМЧС по региону.

Пожар начался в 10.45 мск в подвальном помещении комплекса. Огонь успел охватить 70 квадратных метров площади.

Ликвидировать открытое горение удалось в 21.35 мск. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас выясняются причины крупного пожара. Сам трехэтажный комплекс расположен в переулке 5-й Сахалинский.

В Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 марта
Узнать подробнее

Ранее в Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 марта. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

Также стало известно, что в Ростовской области закупят пожарные машины за 88 миллионов рублей.

Читайте также:
В Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 мартаРосприроднадзор взял пробы воздуха после пожара на коксогазовом заводе в Видном«Были слышны звуки взрывов»: жители Туапсе прокомментировали пожар на нефтебазе
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
В Ростовской области нейросеть ловит автонарушителей, а власти — «летучих голландцев»
Вчера, 15:38
Спасатели предупредили ростовчан об увеличении скорости ветра до 18 метров в секунду
Вчера, 15:26
Фура «Магнита» вылетела с дороги под Ростовом, спровоцировав огромную пробку
Вчера, 14:48
Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открыли в Ростове-на-Дону
Вчера, 14:19
Благодаря беспилотнику в Ростовской области поймали браконьера
Вчера, 14:10
«Авито Недвижимость» полностью переходит на онлайн-брони квартир в Ростове-на-Дону
Вчера, 06:49