Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:29
Пожар начался в 10.45 мск в подвальном помещении комплекса. Огонь успел охватить 70 квадратных метров площади.
Ликвидировать открытое горение удалось в 21.35 мск. Информации о пострадавших не поступало.
Сейчас выясняются причины крупного пожара. Сам трехэтажный комплекс расположен в переулке 5-й Сахалинский.
Ранее в Таганроге на территории лакокрасочного цеха произошел пожар днем 6 марта. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
Также стало известно, что в Ростовской области закупят пожарные машины за 88 миллионов рублей.