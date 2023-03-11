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Published Сегодня, 14:29

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Целый район Таганрога остался без воды 11 марта

11 марта 2023, 14:29
Фото: 1MI
Целый район Таганрога остался без воды 11 марта
В Таганроге жители как минимум 11 улиц города остались без воды или с пониженным давлением водоснабжения из-за аварии, об этом сообщила пресс-служба МУП «Управление „Водоканал“.

В субботу, 11 марта, жителей Таганрога предупредили о производстве аварийных работ на улице Дзержинского, 169. В течение срока работы ремонтной бригады водоснабжение собираются подавать с пониженным давлением в дома, расположенные на улице Дзержинского, Москатова, Лазо, Тольятти, Морозова и Артиллерийской.

Изначально работы должны были продолжаться до 16.00 мск, но сроки ремонта продлили на еще четыре часа — до 20.00 мск.

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Аналогичные работы также проводятся на улице Чехова, 275. На период ремонта вода будет отсутствовать или подаваться с низким давлением в здания на улицах Свободы, Водопроводной, Кислородной, ближайших переулках и центральной части города. По предварительной информации, работы собираются завершить в 20.00 мск.

Ранее опубликовали график отключения электричества в Ростове-на-Дону.

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