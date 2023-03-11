Целый район Таганрога остался без воды 11 марта

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В субботу, 11 марта, жителей Таганрога предупредили о производстве аварийных работ на улице Дзержинского, 169. В течение срока работы ремонтной бригады водоснабжение собираются подавать с пониженным давлением в дома, расположенные на улице Дзержинского, Москатова, Лазо, Тольятти, Морозова и Артиллерийской.
Изначально работы должны были продолжаться до 16.00 мск, но сроки ремонта продлили на еще четыре часа — до 20.00 мск.
Аналогичные работы также проводятся на улице Чехова, 275. На период ремонта вода будет отсутствовать или подаваться с низким давлением в здания на улицах Свободы, Водопроводной, Кислородной, ближайших переулках и центральной части города. По предварительной информации, работы собираются завершить в 20.00 мск.
Ранее опубликовали график отключения электричества в Ростове-на-Дону.