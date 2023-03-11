Целый район Таганрога остался без воды 11 марта

Аналогичные работы также проводятся на улице Чехова, 275. На период ремонта вода будет отсутствовать или подаваться с низким давлением в здания на улицах Свободы, Водопроводной, Кислородной, ближайших переулках и центральной части города. По предварительной информации, работы собираются завершить в 20.00 мск.