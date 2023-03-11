В Новочеркасске сильный взрыв уничтожил цех обжига электродного завода

«Работа участка остановлена. Последствия инцидента устраняются. Была создана комиссия по расследованию происшедшего и назначена внеплановая экспертиза всех строений, расположенных на территории предприятия», — сказано в сообщении. В организации также пообещали, что обрушении кровли не повлияет на выпуск продукции.