В Новочеркасске сильный взрыв уничтожил цех обжига электродного завода

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Портал Tuzlоvgrad рассказал, что в ночь на четверг, 9 марта, в Новочеркасске прогремел сильный взрыв на электродном заводе, который стал причиной разрушения цеха обжига.
По предварительным данным, в 04.10 мск произошел взрыв газовой печи, который обвалил кровлю площадью 600 «квадратов». После этого в цехе начался пожар.
Сообщается, что местные службы спасения даже не знали об инциденте с кровлей, якобы аварийно-спасательный отряд предприятия справился с огнем своими силами. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало, поскольку работники ночной смены вышли на обед.
Между тем, в пресс-службе компании целиком отрицают возможность взрыва, вместо этого компания «Эл6» собирается провести проверку на предприятии.
«Работа участка остановлена. Последствия инцидента устраняются. Была создана комиссия по расследованию происшедшего и назначена внеплановая экспертиза всех строений, расположенных на территории предприятия», — сказано в сообщении. В организации также пообещали, что обрушении кровли не повлияет на выпуск продукции.
Ранее в Ростовской области в гараже взорвался автомобиль.