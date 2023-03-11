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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Новочеркасске сильный взрыв уничтожил цех обжига электродного завода

11 марта 2023, 12:31
Фото: Филиал Эл 6 Новочеркасск
В Новочеркасске сильный взрыв уничтожил цех обжига электродного завода
В Новочеркасске сообщили о сильном взрыве на местном заводе по производству электродов, подробностями поделились местные СМИ.
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Пожар

Портал Tuzlоvgrad рассказал, что в ночь на четверг, 9 марта, в Новочеркасске прогремел сильный взрыв на электродном заводе, который стал причиной разрушения цеха обжига.

По предварительным данным, в 04.10 мск произошел взрыв газовой печи, который обвалил кровлю площадью 600 «квадратов». После этого в цехе начался пожар.

Сообщается, что местные службы спасения даже не знали об инциденте с кровлей, якобы аварийно-спасательный отряд предприятия справился с огнем своими силами. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало, поскольку работники ночной смены вышли на обед.

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Между тем, в пресс-службе компании целиком отрицают возможность взрыва, вместо этого компания «Эл6» собирается провести проверку на предприятии.

«Работа участка остановлена. Последствия инцидента устраняются. Была создана комиссия по расследованию происшедшего и назначена внеплановая экспертиза всех строений, расположенных на территории предприятия», — сказано в сообщении. В организации также пообещали, что обрушении кровли не повлияет на выпуск продукции.

Ранее в Ростовской области в гараже взорвался автомобиль.

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