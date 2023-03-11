В России каждый десятый гражданин живет за чертой бедности

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
На днях портал Росстат подвел итоги 2022 года и опубликовал статистику, согласно которой за чертой бедности жили 15,3 миллиона россиян (10,5% населения страны).
Аналитики сообщают, что это самый низкий показатель последних лет, до этого исторический минимум фиксировали в 2012 году — тогда за базовой границей бедности жили 10,7% граждан.
В ведомстве предполагают, что причиной сокращения количества бедных россиян стал рост номинальных доходов, в том числе социальных выплат, различных льгот и средних зарплат.
Ранее ростовский экономист заявила, что горожане перестали покупать мясо из-за низкого уровня доходов.