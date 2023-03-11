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Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

В России каждый десятый гражданин живет за чертой бедности

11 марта 2023, 18:44
Фото: pxhere.com
В России каждый десятый гражданин живет за чертой бедности
Росстат объявил, что по итогам 2022 года количество граждан, проживающих за чертой бедности, сократилось до 10,5%, подробностями поделился портал «Новые известия».

На днях портал Росстат подвел итоги 2022 года и опубликовал статистику, согласно которой за чертой бедности жили 15,3 миллиона россиян (10,5% населения страны).

Аналитики сообщают, что это самый низкий показатель последних лет, до этого исторический минимум фиксировали в 2012 году — тогда за базовой границей бедности жили 10,7% граждан.

Экономист Миронова заявила, что ростовчане перестали покупать мясо из-за бедности
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В ведомстве предполагают, что причиной сокращения количества бедных россиян стал рост номинальных доходов, в том числе социальных выплат, различных льгот и средних зарплат.

Ранее ростовский экономист заявила, что горожане перестали покупать мясо из-за низкого уровня доходов.

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