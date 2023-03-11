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Published Сегодня, 11:49

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Updated Сегодня, 11:51

В Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком

11 марта 2023, 11:49
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"
В Ростове мужчина дал пинка маленькому мальчику и опрыскал его из «перцовки» из-за футбольного мяча, откатившегося в его авто, видео появилось в соцсетях.

Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видеозапись, на котором взрослый мужчина напал с перцовым баллончиком на маленького мальчика.

Подростки играли в мяч рядом с домом, используя в качестве ворот части фасада здания. В какой-то момент один из мальчиков пропустил мяч, тот срикошетил о стену и стукнул по нижней части двери припаркованного автомобиля.

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Мальчик подошел поднять мяч, и в этот момент водитель выскочил из автомобиля и с силой пнул ребенка ногой по ягодицам, когда мальчик обернулся — мужчина выпустил ему в лицо струю перцового баллончика.

После этого дети немедленно забрали младшего товарища и ушли с площадки, подробности инцидента уточняются.

Ранее ростовчанин вступил в бой с круглосуточным магазином.

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