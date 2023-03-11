В Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Telegram-канал «Ростов Главный» опубликовал видеозапись, на котором взрослый мужчина напал с перцовым баллончиком на маленького мальчика.
Подростки играли в мяч рядом с домом, используя в качестве ворот части фасада здания. В какой-то момент один из мальчиков пропустил мяч, тот срикошетил о стену и стукнул по нижней части двери припаркованного автомобиля.
Мальчик подошел поднять мяч, и в этот момент водитель выскочил из автомобиля и с силой пнул ребенка ногой по ягодицам, когда мальчик обернулся — мужчина выпустил ему в лицо струю перцового баллончика.
После этого дети немедленно забрали младшего товарища и ушли с площадки, подробности инцидента уточняются.
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