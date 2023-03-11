В Ростове полиция проведет проверку из-за нападения автомобилиста на ребенка

Напомним, днем 11 марта стало известно, что накануне ростовчанин напал на одного из ребят, что играли в футбол во дворе жилого дома. Дети не уследили за мячом, и тот ударил в переднюю дверь припаркованного автомобиля, после чего раздраженный водитель покинул салон, пнул ребенка и применил против мальчика «перцовку».