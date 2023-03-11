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Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

В Ростове полиция проведет проверку из-за нападения автолюбителя на ребенка

11 марта 2023, 17:51
Фото: 1MI
В Ростове полиция проведет проверку из-за нападения автомобилиста на ребенка
В Ростове полиция проведет проверку после нападения автолюбителя на мальчика-футболиста, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, днем 11 марта стало известно, что накануне ростовчанин напал на одного из ребят, что играли в футбол во дворе жилого дома. Дети не уследили за мячом, и тот ударил в переднюю дверь припаркованного автомобиля, после чего раздраженный водитель покинул салон, пнул ребенка и применил против мальчика «перцовку».

Это вызвало серьезную критику со стороны общественности, а видео с инцидентом стали распространяться в соцсетях и Telegram-каналах, где их заметили сотрудники полиции.

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Сейчас, по данным портала «АиФ-Ростов-на-Дону», сотрудники Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону начали проверку по факту обнаруженной видеозаписи и зафиксированных на них признаках противоправных действий.

Информация будет дополняться по мере появления новых данных.

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