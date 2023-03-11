В Ростове полиция проведет проверку из-за нападения автомобилиста на ребенка

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Напомним, днем 11 марта стало известно, что накануне ростовчанин напал на одного из ребят, что играли в футбол во дворе жилого дома. Дети не уследили за мячом, и тот ударил в переднюю дверь припаркованного автомобиля, после чего раздраженный водитель покинул салон, пнул ребенка и применил против мальчика «перцовку».
Это вызвало серьезную критику со стороны общественности, а видео с инцидентом стали распространяться в соцсетях и Telegram-каналах, где их заметили сотрудники полиции.
Сейчас, по данным портала «АиФ-Ростов-на-Дону», сотрудники Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону начали проверку по факту обнаруженной видеозаписи и зафиксированных на них признаках противоправных действий.
Информация будет дополняться по мере появления новых данных.