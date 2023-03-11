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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Ростове рухнувшее на автомобили дерево спровоцировало огромную пробку 11 марта

11 марта 2023, 11:29
Фото: cоцсети
Ростовчане сообщили об обрушении дерева на припаркованные автомобили по улице Щаденко, информация об этом появилась в местном Telegram-канале.
Сюжет
Дтп

В субботу, 11 марта, жители Пролетарского района Ростова сообщили о ДТП, произошедшем на улице Щаденко, 2/256.

Фото: Соцсети

На фотографиях, появившихся в Telegram-канале Александровки, изображены как минимум три автомобиля, оказавшиеся под ветвями и стволом упавшего дерева. Больше всего из них пострадал белый пикап, на кузов и капот которого рухнул ствол взрослого дерева. Еще две темные иномарки оказались завалены ветвями деревьев.

«Это же через сколько за машину ему деньги отдадут, да и дадут ли», — ужаснулись ростовчане.

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В данный момент уточняется информация о других повреждениях или пострадавших жителях. На момент публикации материала на участке улиц Вересаева, Щаденко и Российской в границах Стальского и Грисенко собралась девятибалльная пробка

Фото: Яндекс.Карты

Ранее в Новочеркасске кирпичный забор обрушился на девять автомобилей.

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