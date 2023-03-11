На фотографиях, появившихся в Telegram-канале Александровки, изображены как минимум три автомобиля, оказавшиеся под ветвями и стволом упавшего дерева. Больше всего из них пострадал белый пикап, на кузов и капот которого рухнул ствол взрослого дерева. Еще две темные иномарки оказались завалены ветвями деревьев.