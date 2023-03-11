Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В субботу, 11 марта, жители Пролетарского района Ростова сообщили о ДТП, произошедшем на улице Щаденко, 2/256.
На фотографиях, появившихся в Telegram-канале Александровки, изображены как минимум три автомобиля, оказавшиеся под ветвями и стволом упавшего дерева. Больше всего из них пострадал белый пикап, на кузов и капот которого рухнул ствол взрослого дерева. Еще две темные иномарки оказались завалены ветвями деревьев.
«Это же через сколько за машину ему деньги отдадут, да и дадут ли», — ужаснулись ростовчане.
В данный момент уточняется информация о других повреждениях или пострадавших жителях. На момент публикации материала на участке улиц Вересаева, Щаденко и Российской в границах Стальского и Грисенко собралась девятибалльная пробка