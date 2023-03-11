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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:03

В Ростове собираются снести аварийный дом с трещинами у Александровского моста

11 марта 2023, 16:01
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове собираются снести аварийный дом с трещинами у Александровского моста
В Ростове под снос попал жилой дом на улице Инициативной, сведения об этом появились на портале городской администрации.

6 марта на портале администрации Ростова появилось постановление об изъятии земли под аварийным домом на улице Инициативной, 1 литер А рядом с остановкой «Путепровод» у Александровского моста. Дом, построенный в 1958 году, признали аварийным и подлежащим сносу.

На портале «Дом.МинЖКХ» жильцы пожаловались, что этот дом пошел трещинами от фундамента до крыши, а потому кровля постоянно течет, осыпается штукатурка.

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«Дом „ЖЭУ“ не обслуживается, только жителями. В подъезде многолетние потеки от дождя, крыльцо подъезда отошло от дома, штукатурка падает слоями. Рядом люки с канализацией, запах отпад, постоянно течет», — рассказала жилец Анна.

Теперь в течение десяти дней хозяева семи квартир в этом доме получат уведомление о выкупе помещений от Департамента архитектуры и градостроительства Ростова. Если они не согласятся с суммой выкупа — власти города сохраняют за собой право обратится в суд.

Ранее в Ростове опровергли слухи о сносе дома купца Чернова.

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