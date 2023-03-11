В Ростове собираются снести аварийный дом с трещинами у Александровского моста

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
6 марта на портале администрации Ростова появилось постановление об изъятии земли под аварийным домом на улице Инициативной, 1 литер А рядом с остановкой «Путепровод» у Александровского моста. Дом, построенный в 1958 году, признали аварийным и подлежащим сносу.
На портале «Дом.МинЖКХ» жильцы пожаловались, что этот дом пошел трещинами от фундамента до крыши, а потому кровля постоянно течет, осыпается штукатурка.
«Дом „ЖЭУ“ не обслуживается, только жителями. В подъезде многолетние потеки от дождя, крыльцо подъезда отошло от дома, штукатурка падает слоями. Рядом люки с канализацией, запах отпад, постоянно течет», — рассказала жилец Анна.
Теперь в течение десяти дней хозяева семи квартир в этом доме получат уведомление о выкупе помещений от Департамента архитектуры и градостроительства Ростова. Если они не согласятся с суммой выкупа — власти города сохраняют за собой право обратится в суд.
Ранее в Ростове опровергли слухи о сносе дома купца Чернова.