В Ростове стали известны подробности нападения на детей водителя с «перцовкой»

Напомним, ранее стало известно, что на днях неизвестный мужчина напал на мальчика, игравшего в футбол с товарищами. Причиной нападения на ребенка стал удар мяча о дверцу автомобиля. Это рассердило мужчину, который вышел из транспортного средства, пнул мальчика и применил против него «перцовку».