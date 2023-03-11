В Ростове стали известны подробности нападения на детей водителя с «перцовкой»

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Напомним, ранее стало известно, что на днях неизвестный мужчина напал на мальчика, игравшего в футбол с товарищами. Причиной нападения на ребенка стал удар мяча о дверцу автомобиля. Это рассердило мужчину, который вышел из транспортного средства, пнул мальчика и применил против него «перцовку».
Подписчица Telegram-канала сообщила, что молодой человек вел себя неадекватно, когда нападавшего нашли во дворах. После того, как мужчину нашли, ростовчане вызвали полицию, но сотрудники не стали задерживать нападавшего.
Уточняем, что данные пока не получили официального подтверждения в полиции, а потому информация уточняется.
«Двор дома предназначен для жителей, а не для машин. Для машин — стоянки, гаражи и прочее. Дети — молодцы, что во дворе играют, а не за компом», — заметили ростовчане.