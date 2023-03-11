В Ростовской области на содержание донских дорог выделили более 3,2 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
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Updated Сегодня, 16:55
В пятницу, 10 марта, Минтранспорта Ростовской области объявило пять тендеров для поиска исполнителей работ по содержанию донских дорог в течение периода с 1 августа 2023 по 9 августа 2024 года. Общая сумма контрактов составила более 3,2 миллиарда рублей.
За эти средства подрядчикам предстоит обеспечивать содержание почти 7,57 тысячи километров донских дорог, а именно следить за состоянием проезжей части, дорожного полотна, обочин, искусственных сооружений, устранять повреждения асфальта, убирать мусор, производить ямочный ремонт, устанавливать дорожные знаки и проводить сотни других видов работ.
Работы будут вести по всему региону, а самый дорогой контракт включает в себя перечень по содержанию дорог в Азовском, Аксайском районе, пригороде Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Старочеркасской и нескольких других районах на общую сумму 986,5 миллиона рублей.
Заявки для участия в конкурсе предложений можно подать до 27 марта, победителя выберут через три дня.
Ранее в Ростовской области пообещали отремонтировать проблемные дороги к 1 мая.