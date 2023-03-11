В Ростовской области на содержание донских дорог выделили более 3,2 миллиарда рублей

Работы будут вести по всему региону, а самый дорогой контракт включает в себя перечень по содержанию дорог в Азовском, Аксайском районе, пригороде Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Старочеркасской и нескольких других районах на общую сумму 986,5 миллиона рублей.