rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

В Ростовской области на содержание донских дорог выделили более 3,2 миллиарда рублей

11 марта 2023, 16:53
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
В Ростовской области на содержание донских дорог выделили более 3,2 миллиарда рублей
В Ростовской области на содержание дорог в 2023 и 2024 году собираются потратить больше трех миллиардов рублей, сведения об этом появились на портале госзакупок.

В пятницу, 10 марта, Минтранспорта Ростовской области объявило пять тендеров для поиска исполнителей работ по содержанию донских дорог в течение периода с 1 августа 2023 по 9 августа 2024 года. Общая сумма контрактов составила более 3,2 миллиарда рублей.

За эти средства подрядчикам предстоит обеспечивать содержание почти 7,57 тысячи километров донских дорог, а именно следить за состоянием проезжей части, дорожного полотна, обочин, искусственных сооружений, устранять повреждения асфальта, убирать мусор, производить ямочный ремонт, устанавливать дорожные знаки и проводить сотни других видов работ.

В Ростовской области восстановят 23 дороги к сухопутному коридору в Крым
Узнать подробнее

Работы будут вести по всему региону, а самый дорогой контракт включает в себя перечень по содержанию дорог в Азовском, Аксайском районе, пригороде Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Старочеркасской и нескольких других районах на общую сумму 986,5 миллиона рублей.

Заявки для участия в конкурсе предложений можно подать до 27 марта, победителя выберут через три дня.

Ранее в Ростовской области пообещали отремонтировать проблемные дороги к 1 мая.

Читайте также:
На семь дней перекроют дорогу «Ростов-Азов» из-за велогонокНа строительство дорог Ростовской области потратят 8 млрд рублей в 2023 годуВ 2023 году в Ростовской области отремонтируют 36,6 километра дорог к больницам
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Дорога#Закупки#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ремонт дорог#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Шахты#Новошахтинск#Батайск#Таганрог#Гуково#Каменск-Шахтинский#Азов#Аксай#Семикаракорск#Новочеркасск
Подпишитесь
«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка
Сегодня, 14:11
В Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком
Сегодня, 11:49
В Ростове рухнувшее на автомобили дерево спровоцировало огромную пробку 11 марта
Сегодня, 11:29
Ростов-на-Дону не попал в топ-10 рейтинга городов по приросту населения
Сегодня, 10:50
Жители в Каменске-Шахтинском пожаловались Путину на грязную питьевую воду
Сегодня, 09:55
В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей
Сегодня, 13:04