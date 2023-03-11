Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В пресс-службе Минприроды Ростовской области объявили, что проведут исследование образцов, взятых с павших птиц в Орловском районе.
Сотрудники ведомства и участники общественной организации «Охотников и рыболовов» обнаружили на территории Орловского района 27 павших водоплавающих птиц — 20 уток-крякв и семь лебедей, причины гибели которых предстоит установить во время экспертизы.
Пока в районе усилили рейдовые мероприятия, чтобы находить останки других мертвых особей или птиц с аномальным поведением, способным свидетельствовать о болезни животных.
В Новочеркасске местные СМИ рассказали о сильном взрыве на электродном заводе «Эл6», который произошел в ночную смену 9 марта. По словам издания, около 04.10 мск в цехе обжига взорвалась одна из газовых печей, что вызвало обрушение кровли и пожар. Несмотря на масштабы разрушений, жертв и пострадавших зафиксировано не было, так как работники вышли на обед.
Тем временем, самая компания отрицает версию со взрывом и объявила о грядущей проверке зданий предприятия, пообещав, что «инцидент с кровлей» в цехе обжига никак не отразится на работе филиала.
В субботу в соцсетях распространились видео с нападением взрослого мужчины на маленького мальчика, который играл с друзьями в футбол на улице Борисоглебской, 12. На видео видно, как в ходе игры дети упустили мяч, и он подкатился к автомобилю, припаркованному у тротуара.
В тот момент, когда один из мальчиков пошел поднять мяч, на него напал мужчина — он отвесил ребенку пинка и опрыскал его из перцового баллончика.
После этого дети ушли, а агрессивного водителя начали искать взрослые. По словам авторов видео, распускающий руки ростовчанин так и не понес никакого наказания, несмотря на вызов сотрудников полиции.