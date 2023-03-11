В Новочеркасске местные СМИ рассказали о сильном взрыве на электродном заводе «Эл6», который произошел в ночную смену 9 марта. По словам издания, около 04.10 мск в цехе обжига взорвалась одна из газовых печей, что вызвало обрушение кровли и пожар. Несмотря на масштабы разрушений, жертв и пострадавших зафиксировано не было, так как работники вышли на обед.