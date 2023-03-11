В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В ведомстве сообщили, что 9 марта на территории Орловского района установили факт гибели 20 особей уток-крякв, а также семь фактов гибели лебедей в четырех километрах к северо-западу от хутора Нижнеантоновского.
«Птиц обнаружили специалисты министерства на территории охотхозяйства „Курганное“ Орловской районной общественной организации „Охотников и рыболовов“, в 1,5 километрах от хутора Волочаевский», — сказано в сообщении.
Сейчас специалисты забрали пробы от павших водоплавающих птиц и направили их на экспертизу. В ведомстве добавили, что теперь сотрудники надзорных служб усилят рейдовые мероприятия по выявлению погибших птиц и животных с атипичным поведением, чтобы не допустить возможного распространения болезней.
Ранее о массовой гибели уток сообщали 14 февраля.