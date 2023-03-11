В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей

Сейчас специалисты забрали пробы от павших водоплавающих птиц и направили их на экспертизу. В ведомстве добавили, что теперь сотрудники надзорных служб усилят рейдовые мероприятия по выявлению погибших птиц и животных с атипичным поведением, чтобы не допустить возможного распространения болезней.