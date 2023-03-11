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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей

11 марта 2023, 13:04
Фото: pxhere.com
В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей
В Орловском районе Ростовской области начали проводить исследования из-за случаев массовой гибели уток и лебедей, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

В ведомстве сообщили, что 9 марта на территории Орловского района установили факт гибели 20 особей уток-крякв, а также семь фактов гибели лебедей в четырех километрах к северо-западу от хутора Нижнеантоновского.

«Птиц обнаружили специалисты министерства на территории охотхозяйства „Курганное“ Орловской районной общественной организации „Охотников и рыболовов“, в 1,5 километрах от хутора Волочаевский», — сказано в сообщении.

Минприроды опровергло массовую гибель уток в Ростовской области
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Сейчас специалисты забрали пробы от павших водоплавающих птиц и направили их на экспертизу. В ведомстве добавили, что теперь сотрудники надзорных служб усилят рейдовые мероприятия по выявлению погибших птиц и животных с атипичным поведением, чтобы не допустить возможного распространения болезней.

Ранее о массовой гибели уток сообщали 14 февраля.

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