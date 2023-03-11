Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что якобы в одном из офисов клиентка по нотариальной доверенности оформила на него кредит.
«Я испугался, так как не передавал полномочия другому лицу. Звонивший заявил, что я стал жертвой мошенников и предложил взять кредит, чтобы погасить появившийся займ», — рассказал потерпевший.
Он добавил, что в дальнейшем ему пообещали дать документ об отсутствии долгов. В результате мужчина оформил кредит и перевел мошеннику 1,3 миллиона рублей.
В дальнейшем потерпевший пытался дозвониться до мошенника, но тот не отвечал. Тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.
Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.