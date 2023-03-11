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Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Житель в Ростовской области взял кредит и перевел незнакомцу 1,3 млн рублей

11 марта 2023, 10:19
Фото: 1mi
Житель Ростовской области поверил уговорам мошенников и лишился более миллиона рублей, сообщили в региональном УМВД.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что якобы в одном из офисов клиентка по нотариальной доверенности оформила на него кредит.

«Я испугался, так как не передавал полномочия другому лицу. Звонивший заявил, что я стал жертвой мошенников и предложил взять кредит, чтобы погасить появившийся займ», — рассказал потерпевший.

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Он добавил, что в дальнейшем ему пообещали дать документ об отсутствии долгов. В результате мужчина оформил кредит и перевел мошеннику 1,3 миллиона рублей.

В дальнейшем потерпевший пытался дозвониться до мошенника, но тот не отвечал. Тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек.

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