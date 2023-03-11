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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Жители в Каменске-Шахтинском пожаловались Путину на грязную питьевую воду

11 марта 2023, 09:55
Фото: 1mi
Жители Каменска-Шахтинского обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблемы с водой, петиция размещена на сайте Change.org.

Горожане рассказали, что с мая 2022 года у водопроводной воды появился специфический запах, а также изменился цвет. По их словам, обращения в различные инстанции не помогли.

Осенью из-за ситуации с водой вводили режим ЧС в городе, ее запрещали употреблять и готовить с ней пищу. Вода же за это время стала пахнуть рыбой.

В 30% проб питьевой воды в Ростовской области выявили отклонения от нормы
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«Администрация города бездействует, местный водоканал не берет на себя ответственность за качество воды. Жители города находятся в ловушке», — говорится в тексте петиции.

Горожане уточнили, что качество воды ухудшается с каждым днем. Эту петицию подписали более 29 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в 30% проб питьевой воды в Ростовской области выявили отклонения от нормы. 

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#Илья Протвинов#Владимир Путин#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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