Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Горожане рассказали, что с мая 2022 года у водопроводной воды появился специфический запах, а также изменился цвет. По их словам, обращения в различные инстанции не помогли.
Осенью из-за ситуации с водой вводили режим ЧС в городе, ее запрещали употреблять и готовить с ней пищу. Вода же за это время стала пахнуть рыбой.
«Администрация города бездействует, местный водоканал не берет на себя ответственность за качество воды. Жители города находятся в ловушке», — говорится в тексте петиции.
Горожане уточнили, что качество воды ухудшается с каждым днем. Эту петицию подписали более 29 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в 30% проб питьевой воды в Ростовской области выявили отклонения от нормы.