Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Местный житель рассказал о неудовлетворительном поведении водителя автобуса №43. По его словам, он кричит на каждого пассажира без разбора.
«Он кричит матом, совершенно не стесняясь и не думая, что в салоне дети», — заявил пассажир. Он попросил принять меры.
Ранее в Ростове по вине водителя из автобуса выпала на дорогу пожилая женщина. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta.
До этого больше сотни ростовчан пожаловались на хамство водителей автобусов за неделю.