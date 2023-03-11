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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:23

Жители в Ростове-на-Дону пожаловались на постоянно кричащего водителя автобуса

11 марта 2023, 08:19
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону необходимо принять меры по отношению к водителю общественного транспорта, который срывается на пассажирах, пожаловались горожане.

Местный житель рассказал о неудовлетворительном поведении водителя автобуса №43. По его словам, он кричит на каждого пассажира без разбора.

«Он кричит матом, совершенно не стесняясь и не думая, что в салоне дети», — заявил пассажир. Он попросил принять меры.

Жители в Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку автобусов в марте
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Ранее в Ростове по вине водителя из автобуса выпала на дорогу пожилая женщина. О том, как это произошло, читайте в материале RostovGazeta

До этого больше сотни ростовчан пожаловались на хамство водителей автобусов за неделю.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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