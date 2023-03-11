Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, средняя температура составит 15 градусов. Ветер должен усилиться до пяти метров в секунду.
С понедельника похолодает до восьми градусов, но осадки прекратятся. Со вторника по пятницу будет облачно, столбики термометров покажут около 12 градусов. Скорость ветра увеличится до шести метров в секунду.
В ночное время в городе в ближайшую неделю температура будет составлять три градуса.
Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.