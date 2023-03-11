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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Жителям в Ростове-на-Дону рассказали, когда закончатся дожди в марте

11 марта 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону дождливая погода сохранится все выходные, после чего будет облачно, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье, 11 и 12 марта, средняя температура составит 15 градусов. Ветер должен усилиться до пяти метров в секунду.

С понедельника похолодает до восьми градусов, но осадки прекратятся. Со вторника по пятницу будет облачно, столбики термометров покажут около 12 градусов. Скорость ветра увеличится до шести метров в секунду.

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В ночное время в городе в ближайшую неделю температура будет составлять три градуса.

Ранее жителей в Ростове-на-Дону предупреждали о проблемах с водой из-за непогоды. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке. 

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