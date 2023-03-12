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Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Абхазия проводит военные учения на границе с Грузией

12 марта 2023, 11:52
Фото: 1MI
Абхазия проводит силовые учения на границе с Грузией
Власти Абхазии организовали силовые учения на границе с Грузией, пишут «Новые известия».

После протестов в Грузии силовики Абхазии перешли на усиленный режим работы. На границе с Грузией учения проводят Служба госбезопасности, служба охраны и МВД республики.

Сообщается, что учебно-тренировочные мероприятия продлятся в Абхазии до 14 марта. Местных жителей попросили не паниковать.

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Напомним, протесты в Грузии начались из-за принятия закона об иноагентах. В ходе массовых выступлений происходили стычки демонстрантов с силовиками. Грузинская оппозиция называет закон «пророссийским», хотя авторы документа этот факт отрицают. Сейчас депутаты отказались от рассмотрения закона, однако протестующие заявили, что все равно продолжат выступления.

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#Алина Заярная#Международные отношения#Мигранты#Политика#Общество#Новости#Грузия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Закон
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