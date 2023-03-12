Напомним, протесты в Грузии начались из-за принятия закона об иноагентах. В ходе массовых выступлений происходили стычки демонстрантов с силовиками. Грузинская оппозиция называет закон «пророссийским», хотя авторы документа этот факт отрицают. Сейчас депутаты отказались от рассмотрения закона, однако протестующие заявили, что все равно продолжат выступления.