Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
После протестов в Грузии силовики Абхазии перешли на усиленный режим работы. На границе с Грузией учения проводят Служба госбезопасности, служба охраны и МВД республики.
Сообщается, что учебно-тренировочные мероприятия продлятся в Абхазии до 14 марта. Местных жителей попросили не паниковать.
Напомним, протесты в Грузии начались из-за принятия закона об иноагентах. В ходе массовых выступлений происходили стычки демонстрантов с силовиками. Грузинская оппозиция называет закон «пророссийским», хотя авторы документа этот факт отрицают. Сейчас депутаты отказались от рассмотрения закона, однако протестующие заявили, что все равно продолжат выступления.
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