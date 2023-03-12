rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Блогер из Мелитополя заявил, что украинки будут выходить замуж за ростовчан

12 марта 2023, 13:30
Фото: Социальные сети
Блогер из Мелитополя заявил, что украински будут выходить замуж за мужчин из Ростова
Житель Мелитополя заявил, что украинки будут выходить замуж за мужчин из Ростова, видео с рассуждениями на эту тему он опубликовал в соцсетях.

Блогер из Мелитополя Запорожской области под ником MSK_53 записал видео, в котором развеял мифы украинской пропаганды. Он заявил, что украинские мужчины погибают на фронте в угоду преступному киевскому режиму. В конечном итоге это может привести к тому, что украинки вынуждены будут выходить замуж за мужчин из России. «Сегодня мужиков на Украине нет, они либо погибли на фронте, либо прячутся по домам, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию», — полагает мелитополец.

Ростовский депутат Бородай заявил, что украинцы воюют за право быть гомосексуалистами
Узнать подробнее

Также он говорит о том, что на самом деле украинские мужчины не хотят воевать против россиян, так как их ценности далеки от идеалов президента Зеленского. «А, главное, против кого воевать? Против мариупольцев? Против донбассцев? И за что? За зарплату в шесть тысяч и коммуналку в десять тысяч?», — заключил MSK_53.

Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.

Читайте также:
Красный Крест опроверг заявление о принудительной эвакуации украинцев в РостовСледком начнет расследовать призывы украинцев к убийству семей военнослужащих РоссииКиевский писатель назвал Таганрог «украинским» городом, а Чехова «украинцем»
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Общество#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Зеленский#Блогер#Соцсети
Подпишитесь
В МВД назвали подробности ночной стрельбы в Ростове на Рабочей площади
Сегодня, 12:48
Ветер в Ростовской области усилится до 20 метров в секунду
Сегодня, 12:26
Украина при помощи ЗРК Patriot намерена сбивать самолеты рядом с Ростовской областью
Сегодня, 14:07
Новые правила эвакуации населения в случае ЧС ввели в Ростовской области в марте
Сегодня, 14:20
Жителей Ростовской области предупредили о риске заражения вирусом Зика
Сегодня, 14:04