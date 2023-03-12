Также он говорит о том, что на самом деле украинские мужчины не хотят воевать против россиян, так как их ценности далеки от идеалов президента Зеленского. «А, главное, против кого воевать? Против мариупольцев? Против донбассцев? И за что? За зарплату в шесть тысяч и коммуналку в десять тысяч?», — заключил MSK_53.