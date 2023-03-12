Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Блогер из Мелитополя Запорожской области под ником MSK_53 записал видео, в котором развеял мифы украинской пропаганды. Он заявил, что украинские мужчины погибают на фронте в угоду преступному киевскому режиму. В конечном итоге это может привести к тому, что украинки вынуждены будут выходить замуж за мужчин из России. «Сегодня мужиков на Украине нет, они либо погибли на фронте, либо прячутся по домам, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию», — полагает мелитополец.
Также он говорит о том, что на самом деле украинские мужчины не хотят воевать против россиян, так как их ценности далеки от идеалов президента Зеленского. «А, главное, против кого воевать? Против мариупольцев? Против донбассцев? И за что? За зарплату в шесть тысяч и коммуналку в десять тысяч?», — заключил MSK_53.
Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.