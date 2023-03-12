Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Начало недели в Ростовской области выдастся холодным и дождливым. Более того, на севере и западе региона ударят морозы до -4 градусов, а местами — до -8. По югу и центру Ростовской области похолодание будет менее значительным. В среднем до +2 градусов.
13 и 14 марта в регионе ожидается дождь. Небо будет облачным. Скорость ветра составит 20 метров в секунду. С утра и ближе к ночи на дорогах вероятен туман.
Ранее ростовчанам рассказали, когда закончатся мартовские дожди.