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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

До -8 градусов похолодает в Ростовской области 13 марта

12 марта 2023, 17:19
Фото: 1MI
До -8 градусов похолодает в Ростовской области в начале недели
В ближайшие дни температура воздуха в Ростовской области опустится до -8 градусов, сообщили синоптики.
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Погода

Начало недели в Ростовской области выдастся холодным и дождливым. Более того, на севере и западе региона ударят морозы до -4 градусов, а местами — до -8. По югу и центру Ростовской области похолодание будет менее значительным. В среднем до +2 градусов.

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13 и 14 марта в регионе ожидается дождь. Небо будет облачным. Скорость ветра составит 20 метров в секунду. С утра и ближе к ночи на дорогах вероятен туман.

Ранее ростовчанам рассказали, когда закончатся мартовские дожди.

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#Алина Заярная#Прогноз погоды#Погода
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