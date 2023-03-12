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Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Эксперт оценил качество газона на футбольном поле стадиона «Ростов-Арена»

12 марта 2023, 08:15
Фото: 1MI
Состояние газона на футбольном поле «Ростов-Арены» оценил Генеральный директор фирмы «Спортгазон» Александр Ефремов.

Как сообщил Ефремов в интервью «РБ Спорт», в Ростове проблемы с газоном на футбольном поле наблюдаются не первый год, но «огульно говорить что-то не хочется». Для того, чтобы дать оценку качеству газона, необходимо выяснить, какие семена на нем используются и какая температура подогрева.

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При этом эксперт отметил, что есть хорошие газоны для этого времени года, например в Воронеже и «Динамо».

Напомним, главный тренер футбольного клуба «Ростов» в конце февраля заявил о неудовлетворительном состоянии газона на стадионе «Ростов-Арена». По словам Карпина, «на этом поле ничего невозможно сделать».

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