Как сообщил Ефремов в интервью «РБ Спорт», в Ростове проблемы с газоном на футбольном поле наблюдаются не первый год, но «огульно говорить что-то не хочется». Для того, чтобы дать оценку качеству газона, необходимо выяснить, какие семена на нем используются и какая температура подогрева.