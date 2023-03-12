Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как сообщил Ефремов в интервью «РБ Спорт», в Ростове проблемы с газоном на футбольном поле наблюдаются не первый год, но «огульно говорить что-то не хочется». Для того, чтобы дать оценку качеству газона, необходимо выяснить, какие семена на нем используются и какая температура подогрева.
При этом эксперт отметил, что есть хорошие газоны для этого времени года, например в Воронеже и «Динамо».
Напомним, главный тренер футбольного клуба «Ростов» в конце февраля заявил о неудовлетворительном состоянии газона на стадионе «Ростов-Арена». По словам Карпина, «на этом поле ничего невозможно сделать».