Первый гол в копилку ростовчан на 55-й минуте принес защитник Андрей Лангович. Затем, на 64-й минуте, нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнял счет. Однако уже в дополнительное время победу для «Ростова» принесло успешное пенальти защитника Максима Осипенко.