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Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

ФК «Ростов» на своем поле обыграл «Пари НН», благодаря пенальти Осипенко

12 марта 2023, 19:06
Фото: 1MI
ФК "Ростов" одержал победу над "Пари НН" со счетом 2:1 12 марта
Футбольный клуб «Ростов» победил «Пари НН» на домашнем поле со счетом 2:1, игра состоялась в рамках Российской Премьер-Лиги.

В воскресенье, 12 марта, на стадионе «Ростов-Арена» состоялась игра между ФК «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Матч закончился победой подопечных Валерия Карпина со счет 2:1.

Первый гол в копилку ростовчан на 55-й минуте принес защитник Андрей Лангович. Затем, на 64-й минуте, нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнял счет. Однако уже в дополнительное время победу для «Ростова» принесло успешное пенальти защитника Максима Осипенко.

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По итогам матча, «Ростов» остается на третьем месте в турнирной таблице.

Следующий матч желто-синих состоится 19 марта с «Химками».

Напомним, предыдущий матч «Ростова» с «Локомотивом» завершился проигрышем со счетом 1:3.

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