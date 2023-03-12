Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
В воскресенье, 12 марта, на стадионе «Ростов-Арена» состоялась игра между ФК «Ростов» и «Пари Нижний Новгород». Матч закончился победой подопечных Валерия Карпина со счет 2:1.
Первый гол в копилку ростовчан на 55-й минуте принес защитник Андрей Лангович. Затем, на 64-й минуте, нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов сравнял счет. Однако уже в дополнительное время победу для «Ростова» принесло успешное пенальти защитника Максима Осипенко.
По итогам матча, «Ростов» остается на третьем месте в турнирной таблице.
Следующий матч желто-синих состоится 19 марта с «Химками».
Напомним, предыдущий матч «Ростова» с «Локомотивом» завершился проигрышем со счетом 1:3.