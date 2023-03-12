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Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Итоги недели: в Ростовской области осудили экс-министра и поймали подростка-живодера

12 марта 2023, 16:38
Фото: 1MI

В Ростовской области осудили экс-министра и поймали подростка, постиравшего собаку

В Ростовской области приговор огласили экс-министру ЖКХ региона Андрею Майеру, тем временем зоозащитники спасли собаку от подростка-живодера, а губернатор Василий Голубев ужесточил правила въезда из Донбасса.

Приговор министру

В Ростове суд вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Сторона обвинения смогла доказать, что чиновник необоснованно выделял бюджетные средства на работы в парках Ростова-на-Дону и Зверево.

Суд назначил Майеру наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы. Однако с учетом длительного пребывания экс-министра в СИЗО из мест лишения свободы он может выйти уже через пять месяцев.

Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера могут освободить через 5 месяцев
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Новые правила въезда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ужесточил правила, контролирующие транспортное сообщение между регионом и Донбассом.

С 9 марта проезд транспорта из Ростовской области в ДНР  осуществляется исключительно через КПП Куйбышево, Матвеева Кургана, Весело-Вознесенки, железнодорожный пункт пропуска Успенская и КПП «Успенка» в Авило-Федоровке, а также Шрамко.

Что касается ЛНР, то транспортное сообщение с Ростовской области возможно осуществлять только через пропускные пункты в Донецке — Изварино, а также в Гуково, Новошахтинске и Чертково и в местах пересечения границы.

Власти отметили, что въезд и выезд из субъектов России вне указанных КПП запрещен. Для проезда через пропускной пункт необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, командировочные удостоверения и некоторые другие документы, подтверждающие личность въезжающего или покидающего регион или республику лица.

Губернатор Василий Голубев ужесточил правила въезда из Донбасса в Ростовскую область
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Малолетний живодер

Большой общественный резонанс вызвала новость о подростке-живодере из Ростовской области. Школьник вел YouTube-канал, на котором публиковал видео с издевательствами над своей собакой. В частности, подросток стирал пса в стиральной машинке, брызгал ему в морду из перцовых баллончиков и натравливал на других собак.

После вызванного в соцсетях скандала к дому школьника прибыли зоозащитники, чтобы забрать питомца. Однако там их встретили с ножом. Зоозащитники настояли, что будут стоять даже ночью, пока им не отдадут собаку. В конце концов, животное им отдали.

Сообщается, что сейчас с собакой все в порядке. Полиция начала проверку по факту инцидента после многочисленных обращений граждан.

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