Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В Ростове суд вынес приговор бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Сторона обвинения смогла доказать, что чиновник необоснованно выделял бюджетные средства на работы в парках Ростова-на-Дону и Зверево.
Суд назначил Майеру наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы. Однако с учетом длительного пребывания экс-министра в СИЗО из мест лишения свободы он может выйти уже через пять месяцев.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ужесточил правила, контролирующие транспортное сообщение между регионом и Донбассом.
С 9 марта проезд транспорта из Ростовской области в ДНР осуществляется исключительно через КПП Куйбышево, Матвеева Кургана, Весело-Вознесенки, железнодорожный пункт пропуска Успенская и КПП «Успенка» в Авило-Федоровке, а также Шрамко.
Что касается ЛНР, то транспортное сообщение с Ростовской области возможно осуществлять только через пропускные пункты в Донецке — Изварино, а также в Гуково, Новошахтинске и Чертково и в местах пересечения границы.
Власти отметили, что въезд и выезд из субъектов России вне указанных КПП запрещен. Для проезда через пропускной пункт необходимо иметь при себе паспорт, военный билет, командировочные удостоверения и некоторые другие документы, подтверждающие личность въезжающего или покидающего регион или республику лица.
Большой общественный резонанс вызвала новость о подростке-живодере из Ростовской области. Школьник вел YouTube-канал, на котором публиковал видео с издевательствами над своей собакой. В частности, подросток стирал пса в стиральной машинке, брызгал ему в морду из перцовых баллончиков и натравливал на других собак.
После вызванного в соцсетях скандала к дому школьника прибыли зоозащитники, чтобы забрать питомца. Однако там их встретили с ножом. Зоозащитники настояли, что будут стоять даже ночью, пока им не отдадут собаку. В конце концов, животное им отдали.
Сообщается, что сейчас с собакой все в порядке. Полиция начала проверку по факту инцидента после многочисленных обращений граждан.