После вызванного в соцсетях скандала к дому школьника прибыли зоозащитники, чтобы забрать питомца. Однако там их встретили с ножом. Зоозащитники настояли, что будут стоять даже ночью, пока им не отдадут собаку. В конце концов, животное им отдали.