На Большой Садовой в Ростове от здания отвалился кусок балкона

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Инцидент произошел на углу Большой Садовой и улицы 7 февраля, со стринного особняка упал большой кусок балкона и разлетелся на куски.
«Рухнул на середину тротуара угол балкона весом килограммов 20. Крупнык осколки разлетелись на несколько метров», — поделились в городском паблике очевидцы.
Отмечается, что чудом никто не пострадал.
Ранее стало известно, что в Ростове власти решили изъять землю под ветхим домом Гудермана. Особняк из-за частых пожаров находится в неудовлетворительном состоянии и может обвалиться в любой момент