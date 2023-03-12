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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

На Большой Садовой в Ростове от здания отвалился кусок балкона

12 марта 2023, 07:16
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой со старинного здания обвалился кусок балкона, сообщили очевидцы в соцсети.

Инцидент произошел на углу Большой Садовой и улицы 7 февраля, со стринного особняка упал большой кусок балкона и разлетелся на куски.

«Рухнул на середину тротуара угол балкона весом килограммов 20. Крупнык осколки разлетелись на несколько метров», — поделились в городском паблике очевидцы.

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Отмечается, что чудом никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Ростове власти решили изъять землю под ветхим домом Гудермана. Особняк из-за частых пожаров находится в неудовлетворительном состоянии и может обвалиться в любой момент

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