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Published Сегодня, 14:20

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Updated Сегодня, 14:22

Новые правила эвакуации населения в случае ЧС ввели в Ростовской области в марте

12 марта 2023, 14:20
Фото: 1MI
В Ростовской области утвердили новые правила эвакуации населения в период ЧС
В Ростовской области начали действовать новые правила проведения эвакуации, сообщили в МЧС России по региону.

С начала марта в Ростовской области утвердили правила проведения эвакуации при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. Документ устанавливает порядок проведения эвакуационных мероприятий исключительно во время ЧС.

Уточняется, что главное условия для начала эвакуации — наличие угрозы жизни и здоровью населения. Это может быть связано и уже произошедшей чрезвычайной ситуацией, и с риском ее возникновения.

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Охрана общественного порядка во время эвакуации возлагается на МВД и нацгвардию. Они же будут следить за оставленным гражданами имуществом. Также МВД может ввести временное ограничение или полный запрет дорожного движения в регионе.

В МЧС добавили, что новые правила будут актуальны до начала марта 2029 года.

Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области будут оповещать о ЧС при помощи мобильного комплекса.

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#Алина Заярная#ЧС#Режим ЧС#Общество#Новости#Ростовская область#Эвакуация
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