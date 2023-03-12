Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
С начала марта в Ростовской области утвердили правила проведения эвакуации при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. Документ устанавливает порядок проведения эвакуационных мероприятий исключительно во время ЧС.
Уточняется, что главное условия для начала эвакуации — наличие угрозы жизни и здоровью населения. Это может быть связано и уже произошедшей чрезвычайной ситуацией, и с риском ее возникновения.
Охрана общественного порядка во время эвакуации возлагается на МВД и нацгвардию. Они же будут следить за оставленным гражданами имуществом. Также МВД может ввести временное ограничение или полный запрет дорожного движения в регионе.
В МЧС добавили, что новые правила будут актуальны до начала марта 2029 года.
Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области будут оповещать о ЧС при помощи мобильного комплекса.