Под Ростовом Mitsubishi врезался в ограждение трассы и снес авто дорожной службы

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Инцидент произошел в 11.30 мск на 11 километре +200 метров дороги. Водитель 1976 года рождения не справился с управлением, отчего иномарку выбросило на ограждение трассы. От удара Mitsubishi отбросило на Lada 21240, принадлежащую одной из дорожных служб.
В аварии никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.
По факту ДТП начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
В этот же день на трассе М-4 «Дон» в Аксае загорелась фура DAF.