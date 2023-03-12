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Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Под Ростовом Mitsubishi врезался в ограждение трассы и снес авто дорожной службы

12 марта 2023, 06:31
Фото: 1MI
В субботу 11 марта на Южном подъезде к Ростову-на-Дону водитель Mitsubishi Outlander врезался в дорожное ограждение и машину дорожной службы, сообщили в региональном УГИБДД.
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Дтп

Инцидент произошел в 11.30 мск на 11 километре +200 метров дороги. Водитель 1976 года рождения не справился с управлением, отчего иномарку выбросило на ограждение трассы. От удара Mitsubishi отбросило на Lada 21240, принадлежащую одной из дорожных служб.

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В аварии никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

В этот же день на трассе М-4 «Дон» в Аксае загорелась фура DAF.

 

 

 

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