Под Ростовом Mitsubishi врезался в ограждение трассы и снес авто дорожной службы

Инцидент произошел в 11.30 мск на 11 километре +200 метров дороги. Водитель 1976 года рождения не справился с управлением, отчего иномарку выбросило на ограждение трассы. От удара Mitsubishi отбросило на Lada 21240, принадлежащую одной из дорожных служб.