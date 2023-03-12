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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Полиция ищет мужчину, устроившего 12 марта стрельбу в Железнодорожном районе Ростова

12 марта 2023, 15:02
Фото: 1MI
В Ростове разыскивают мужчину, устроившего стрельбу на Рабочей площади 12 марта
В Ростове ищут неизвестного мужчину, устроившего стрельбу из травматического пистолета на Рабочей площади ночью 12 марта, сообщили в МВД.

В Ростове ищут мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета ночью 12 марта. Инцидент произошел на Рабочей площади в Железнодорожном районе города. По предварительной информации, между неизвестным и еще одним мужчиной завязался конфликт. Перепалка постепенно накалялась и завершилась ранением из пистолета одного из участников инцидента.

В МВД рассказали журналистам 1рнд, что раненому мужчине оказана разовая медицинская помощь. Нападавшего же сейчас разыскивают полицейские.

В МВД назвали подробности ночной стрельбы в Ростове на Рабочей площади
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Других подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.

Добавим, звуки выстрелов на Рабочей площади слышали и местные жители. Также их напугали следы крови, оставшиеся на асфальте после стрельбы.

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