В Ростове ищут мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета ночью 12 марта. Инцидент произошел на Рабочей площади в Железнодорожном районе города. По предварительной информации, между неизвестным и еще одним мужчиной завязался конфликт. Перепалка постепенно накалялась и завершилась ранением из пистолета одного из участников инцидента.