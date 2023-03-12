Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Ростове ищут мужчину, открывшего стрельбу из травматического пистолета ночью 12 марта. Инцидент произошел на Рабочей площади в Железнодорожном районе города. По предварительной информации, между неизвестным и еще одним мужчиной завязался конфликт. Перепалка постепенно накалялась и завершилась ранением из пистолета одного из участников инцидента.
В МВД рассказали журналистам 1рнд, что раненому мужчине оказана разовая медицинская помощь. Нападавшего же сейчас разыскивают полицейские.
Других подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.
Добавим, звуки выстрелов на Рабочей площади слышали и местные жители. Также их напугали следы крови, оставшиеся на асфальте после стрельбы.