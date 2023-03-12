rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Работу пассажирского транспорта продлили 12 марта из -за матча «Ростова» с «Пари НН»

12 марта 2023, 11:37
Фото: 1MI
Стало известно, как будут работать автобусы в день матча между ФК "Ростов" и "Пари НН"

Дополнительные автобусы пустят в Ростове 12 марта из-за футбольного матча с «Пари НН»

Пассажирский транспорт в Ростове будет работать до 22.00 мск 12 марта из-за матча ФК «Ростов» и «Пари НН», сообщили в администрации города.

12 марта в Ростове состоится футбольный матч между ФК «Ростов» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Игра начинается в 19.30 на «Ростов-Арене».

Для удобства болельщиков на линию выйдут дополнительные автобусы маршрута №39. Они будут ходить с 18.00 до 22.00 мск по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

ФК «Ростов» с треском проиграл «Локомотиву» на своем поле
Узнать подробнее

Уехать на стадион и приехать с него можно будет на автобусах № 8, 49, 65а. Они отправляются с остановки «Аллея Ростов-Арена». Добраться к месту проведения игры получится и на автобусе №75. Он останавливается у «Гребного канала».

Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» сделает бесплатными билеты на матч с «Пари НН» для девушек.

Читайте также:
ФК «Ростов» сделает бесплатными билеты на матч с «Пари НН» для девушекФК «Ростов» не смог победить «Урал» в матче Кубка России 22 февраляФК «Ростов» с треском проиграл «Локомотиву» на своем поле
#Алина Заярная#ФК "Ростов"#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Спорт#РПЛ
Подпишитесь
В МВД назвали подробности ночной стрельбы в Ростове на Рабочей площади
Сегодня, 12:48
Ветер в Ростовской области усилится до 20 метров в секунду
Сегодня, 12:26
Блогер из Мелитополя заявил, что украинки будут выходить замуж за ростовчан
Сегодня, 13:30
Украина при помощи ЗРК Patriot намерена сбивать самолеты рядом с Ростовской областью
Сегодня, 14:07
Новые правила эвакуации населения в случае ЧС ввели в Ростовской области в марте
Сегодня, 14:20
Жителей Ростовской области предупредили о риске заражения вирусом Зика
Сегодня, 14:04