Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
12 марта в Ростове состоится футбольный матч между ФК «Ростов» и «Пари НН» из Нижнего Новгорода. Игра начинается в 19.30 на «Ростов-Арене».
Для удобства болельщиков на линию выйдут дополнительные автобусы маршрута №39. Они будут ходить с 18.00 до 22.00 мск по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».
Уехать на стадион и приехать с него можно будет на автобусах № 8, 49, 65а. Они отправляются с остановки «Аллея Ростов-Арена». Добраться к месту проведения игры получится и на автобусе №75. Он останавливается у «Гребного канала».
Ранее сообщалось, что ФК «Ростов» сделает бесплатными билеты на матч с «Пари НН» для девушек.