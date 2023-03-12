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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Ростовчане поддержали идею одностороннего движения по Лермонтовской

12 марта 2023, 10:44
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 86% горожан поддержали предложение ввести на улице Лермонтовской одностороннее движение, сообщается на портале «Активный ростовчанин».

С предложением выступил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Изменения коснутся участка улицы между Университетским переулком и проспектом Чехова.

Из 500 необходимых для рассмотрения инициативы голосов 430 ростовчане отдали за предложение, 70 человек выступили против.

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«Одностороннее движение на этом участке — это несомненно лучше, чем то, что происходит последнее время: автомобили не могут разъехаться в час пик, пешеходы вынуждены ходить по проезжей части в это же время», — высказал мнение один из горожан.

 

 

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