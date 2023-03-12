Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
С предложением выступил департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города. Изменения коснутся участка улицы между Университетским переулком и проспектом Чехова.
Из 500 необходимых для рассмотрения инициативы голосов 430 ростовчане отдали за предложение, 70 человек выступили против.
«Одностороннее движение на этом участке — это несомненно лучше, чем то, что происходит последнее время: автомобили не могут разъехаться в час пик, пешеходы вынуждены ходить по проезжей части в это же время», — высказал мнение один из горожан.