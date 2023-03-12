Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Видео с круглого стола Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области появилось на портале Agrobook. В своем выступлении депутат сообщил, что за год цена на пшеницу упала с 17,5-19 до 11-12,5 рубля. Из-за снижения цены для покупки трактора теперь необходимо продать вдвое больше пшеницы, чем еще год назад.
«Мы можем гордиться рекордным урожаем, но если нет рентабельности, толку от этого рекордного урожая?», — говорит депутат.
При этом примерно половина всей сельхозтехники в Ростовской области — это дорогие зарубежные машины. Из-за санкций выросли расходы на логистику, что привело к подорожанию запчастей. Даже в российских сельхозмашинах примерно треть запчастей зарубежного производства, а цена на них выросла на 25%.
Ранее стало известно, что малые и средние фермерские хозяйства Ростовской области могут обанкротиться.