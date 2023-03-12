Видео с круглого стола Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области появилось на портале Agrobook. В своем выступлении депутат сообщил, что за год цена на пшеницу упала с 17,5-19 до 11-12,5 рубля. Из-за снижения цены для покупки трактора теперь необходимо продать вдвое больше пшеницы, чем еще год назад.