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Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Ростовский аграрий: для покупки трактора теперь требуется вдвое больше пшеницы

12 марта 2023, 06:10
Фото: 1MI
Для покупки трактора аграриям Ростовской области теперь надо продать вдвое больше пшеницы, чем годом ранее, заявил депутат регионального Законодательного собрания Сергей Суховенко.

Видео с круглого стола Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области появилось на портале Agrobook. В своем выступлении депутат сообщил, что за год цена на пшеницу упала с 17,5-19 до 11-12,5 рубля. Из-за снижения цены для покупки трактора теперь необходимо продать вдвое больше пшеницы, чем еще год назад.

«Мы можем гордиться рекордным урожаем, но если нет рентабельности, толку от этого рекордного урожая?», — говорит депутат.

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При этом примерно половина всей сельхозтехники в Ростовской области — это дорогие зарубежные машины. Из-за санкций выросли расходы на логистику, что привело к подорожанию запчастей. Даже в российских сельхозмашинах примерно треть запчастей зарубежного производства, а цена на них выросла на 25%.

Ранее стало известно, что малые и средние фермерские хозяйства Ростовской области могут обанкротиться.

 

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