rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Ростовский депутат победил азербайджанца на турнире по смешанным единоборствам в США

12 марта 2023, 09:04
Фото: bellator.com
Депутат Гордумы Ростова-на-Дону Александр Шаблий победил азербайджанского бойца Тофика Мусаева на турнире по смешанным единоборствам Bellator.

Как сообщается на сайте организатора, поединок прошел 11 марта в Калифорнии, ростовчанин одержал победу техническим нокаутом. У его противника после боя сломано ребро, а Шаблий вышел в полуфинал Гран-при легкого веса Bellator.

Источник назвал предварительную причину смерти бойца ММА Гаглоева в Ростове
Узнать подробнее

В ММА Шаблий с 2010 года, а в феврале 2021 года он подписал контракт с крупной американской организацией Bellator. В настоящее время на счету ростовчанина 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах.

Ранее Александр Шаблий нокаутом победил американца Брента Примуса.

 

 

Читайте также:
Ростовский боец ММА получил 50 тысяч долларов за сокрушительный нокаут американцаИзвестный боец Александр Шаблий подарил девочке-инвалиду в Ростове тренажерАлександр Шаблий присоединился к волонтерскому движению #мывместе
#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка
Вчера, 14:11
В Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком
Вчера, 11:49
В Ростове рухнувшее на автомобили дерево спровоцировало огромную пробку 11 марта
Вчера, 11:29
Ростов-на-Дону не попал в топ-10 рейтинга городов по приросту населения
Вчера, 10:50
Жители в Каменске-Шахтинском пожаловались Путину на грязную питьевую воду
Вчера, 09:55
В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей
Вчера, 13:04