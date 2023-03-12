Ростовский депутат победил азербайджанца на турнире по смешанным единоборствам в США

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Как сообщается на сайте организатора, поединок прошел 11 марта в Калифорнии, ростовчанин одержал победу техническим нокаутом. У его противника после боя сломано ребро, а Шаблий вышел в полуфинал Гран-при легкого веса Bellator.
В ММА Шаблий с 2010 года, а в феврале 2021 года он подписал контракт с крупной американской организацией Bellator. В настоящее время на счету ростовчанина 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах.
Ранее Александр Шаблий нокаутом победил американца Брента Примуса.