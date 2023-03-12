Telegram-канал Don Mash сообщил о дальнейшей судьбе питбуля Хана, пострадавшего от рук подростка-живодера в Ростове. Школьник записывал на YouTube ролики, в которых показывал, как стирает пса в стиральной машинке, брызгает в него перцовым баллончиком и натравливает его на других собак.