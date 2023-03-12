Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Telegram-канал Don Mash сообщил о дальнейшей судьбе питбуля Хана, пострадавшего от рук подростка-живодера в Ростове. Школьник записывал на YouTube ролики, в которых показывал, как стирает пса в стиральной машинке, брызгает в него перцовым баллончиком и натравливает его на других собак.
После того, как история приобрела общественный резонанс, к месту жительства мальчика приехали зоозащитники. Несмотря на угрозы, в том числе ножом, они забрали собаку.
Сейчас питбуль находится дома у хозяйки приюта «Забытые сердца». Женщина помогает псу поправиться. По ее словам, питбуль уже радуется жизни и скоро будет готов стать членом новой семьи.
Ранее зоозащитница рассказала, каким должно быть наказание для блогера-живодера из Ростова.