rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Спасенного от юного живодера в Ростове питбуля Хана забрали в приют для животных

12 марта 2023, 18:04
Фото: 1MI
Пострадавший от живодера питбуль сейчас находится дома у хозяйки приюта для животных
Хозяйка приюта для животных «Забытые сердца» забрала к себе на время реабилитации питбуля Хана, пострадавшего от подростка-живодера в Ростове, сообщают СМИ.

Telegram-канал Don Mash сообщил о дальнейшей судьбе питбуля Хана, пострадавшего от рук подростка-живодера в Ростове. Школьник записывал на YouTube ролики, в которых показывал, как стирает пса в стиральной машинке, брызгает в него перцовым баллончиком и натравливает его на других собак.

После того, как история приобрела общественный резонанс, к месту жительства мальчика приехали зоозащитники. Несмотря на угрозы, в том числе ножом, они забрали собаку.

Зоозащитникам удалось забрать измученную собаку у ростовского блогера-живодера
Узнать подробнее

Сейчас питбуль находится дома у хозяйки приюта «Забытые сердца». Женщина помогает псу поправиться. По ее словам, питбуль уже радуется жизни и скоро будет готов стать членом новой семьи.

Ранее зоозащитница рассказала, каким должно быть наказание для блогера-живодера из Ростова.

Читайте также:
Зоозащитница рассказала, каким должно быть наказание для блогера-живодера из РостоваМать 14-летнего блогера-живодера наказали в Ростовской областиРостовчан встретили с ножом при попытке спасти собаку от блогера-живодера
#Алина Заярная#Животные#Домашние животные#Дети#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Живодер
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростовской области осудили экс-министра и поймали подростка-живодера
Сегодня, 16:38
В МВД назвали подробности стрельбы в Ростове на Рабочей площади с 11 на 12 марта
Сегодня, 12:48
Блогер из Мелитополя заявил, что украинки будут выходить замуж за ростовчан
Сегодня, 13:30
Украина при помощи ЗРК Patriot намерена сбивать самолеты рядом с Ростовской областью
Сегодня, 14:07
Новые правила эвакуации населения в случае ЧС ввели в Ростовской области в марте
Сегодня, 14:20
Украина обстреляла из РЗСО HIMARS автостанцию недалеко от Ростовской области
Сегодня, 15:06