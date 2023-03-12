Капитальный ремонт проведут на участке протяженностью около девяти километров, в планах укрепление обочин, укладка дорожной одежды, в том числе и на остановках, замена водопропускных труб. Кроме того, в рамках капремонта установят новые фонари, дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесут дорожную разметку.