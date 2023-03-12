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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Трассу Чалтырь - Большие Салы капитально отремонтируют до конца лета

12 марта 2023, 07:42
Фото: 1MI
В Ростовской области за 263 миллиона рублей капитально отремонтируют трассу между селами Чалтырь и Большие Салы. сообщили в региональном министерстве транспорта.

Капитальный ремонт проведут на участке протяженностью около девяти километров, в планах укрепление обочин, укладка дорожной одежды, в том числе и на остановках, замена водопропускных труб. Кроме того, в рамках капремонта установят новые фонари, дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесут дорожную разметку.

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Закончить все работы обещают до конца августа 2023 года.

Ранее стало известно, что в 2023 году в Ростовской области отремонтируют около 40 километров дорог, ведущих к медицинским учреждениям.

 

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