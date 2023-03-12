Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В воскресенье, 12 марта, вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Перевальск в ЛНР. Обстрел производился из РСЗО HIMARS. В результате инцидента погибли три человека, в том числе 17-летний подросток. Еще семеро получили ранения. Повреждены «Алчевская автостанция-1», две автозаправки, магазин и несколько машин.
Перевальск находится всего лишь в 65 километрах от села Куйбышево и 86 километрах от Донецка Ростовской области.
Ранее в Ростовской области опубликовали памятки на случай обстрелов.