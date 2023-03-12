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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Украина обстреляла из РЗСО HIMARS автостанцию недалеко от Ростовской области

12 марта 2023, 15:06
Фото: Wikipedia.org
ВСУ обстреляли территорию в 65 километрах от Ростовской области
ВСУ нанесли обстрел из из РЗСО HIMARS по автостанции, находящейся всего лишь в 69 километрах от Ростовской области, сообщили власти ЛНР.

В воскресенье, 12 марта, вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Перевальск в ЛНР. Обстрел производился из РСЗО HIMARS. В результате инцидента погибли три человека, в том числе 17-летний подросток. Еще семеро получили ранения. Повреждены «Алчевская автостанция-1», две автозаправки, магазин и несколько машин.

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Перевальск находится всего лишь в 65 километрах от села Куйбышево и 86 километрах от Донецка Ростовской области.

Ранее в Ростовской области опубликовали памятки на случай обстрелов.

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