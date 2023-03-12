Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Издание «Новороссия» сообщает, что американцы передали Украине комплексы ПВО Patriot. По словам спикера ВСУ Юрия Игната, данные ЗРК смогут сбивать самолеты над территориями ДНР и ЛНР.
Также он добавил, что комплексы смогут уничтожать не только баллистику, но и российскую авиацию на расстоянии до 150 километров. Это значит, что ЗРК теоретически могут достать до тыла Донбасса.
Официального подтверждения или опровержения информации от российских властей не поступало.
Напомним, военный самолет сбили у границы с Ростовской областью 3 марта.