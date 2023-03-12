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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В МВД назвали подробности ночной стрельбы в Ростове на Рабочей площади

12 марта 2023, 12:48
Фото: 1MI
Стали известны подробности стрельбы в Ростове на Рабочей площади
Правоохранительные органы ищут жителя Ростова, открывшего стрельбу на Рабочей площади, пишут СМИ.

В ночь на воскресенье, 12 марта, неизвестный открыл стрельбу на Рабочей площади в Ростове. До этого у него разгорелся конфликт со знакомым, который впоследствии получил ранение.

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Как сообщили изданию 1рнд в МВД России по региону, выстрелы производились из травматического оружия. Сейчас полицейские разыскивают стрелка, скрывшегося с места преступления. 42-летнему пострадавшему оказана разовая медицинская помощь.

Напомним, об инциденте первыми в социальных сетях сообщили местные жители. Они пожаловались на звуки стрельбы ночью и следы крови на земле.

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