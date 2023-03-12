Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В ночь на воскресенье, 12 марта, неизвестный открыл стрельбу на Рабочей площади в Ростове. До этого у него разгорелся конфликт со знакомым, который впоследствии получил ранение.
Как сообщили изданию 1рнд в МВД России по региону, выстрелы производились из травматического оружия. Сейчас полицейские разыскивают стрелка, скрывшегося с места преступления. 42-летнему пострадавшему оказана разовая медицинская помощь.
Напомним, об инциденте первыми в социальных сетях сообщили местные жители. Они пожаловались на звуки стрельбы ночью и следы крови на земле.