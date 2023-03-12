Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Как пишет издание 1rnd, предприниматели рынка вынуждены поднять цены из-за новых тарифов на торговлю. По словам торговцев, многие уже подняли цены на продукцию, и в ближайшее время это сделают остальные.
Руководство рынка заявило, что тарифы не изменяли, но плату с торговцев стали брать по другой схеме, чтобы сделать торговлю более прозрачной.
Напомним, из-за введения новой схемы оплаты торговцы оптового рынка «Агромолл» в Ростове 6 марта устроили забастовку. «Агромолл» появился после закрытия скандально известного рынка в Аксайском районе и на нем закупают продукцию многие торговые точки Ростова.
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