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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

В Ростове из-за конфликта на рынке «Агромолл» могут подорожать овощи

12 марта 2023, 05:11
Фото: 1MI
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о подорожании овощей и фруктов в ближайшее время, об этом сообщили предприниматели с рынка «Агромолл».

Как пишет издание 1rnd, предприниматели рынка вынуждены поднять цены из-за новых тарифов на торговлю. По словам торговцев, многие уже подняли цены на продукцию, и в ближайшее время это сделают остальные.

Руководство рынка заявило, что тарифы не изменяли, но плату с торговцев стали брать по другой схеме, чтобы сделать торговлю более прозрачной.

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Напомним, из-за введения новой схемы оплаты торговцы оптового рынка «Агромолл» в Ростове 6 марта устроили забастовку. «Агромолл» появился после закрытия скандально известного рынка в Аксайском районе и на нем закупают продукцию многие торговые точки Ростова.

 

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