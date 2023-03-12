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Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

В Ростове ограничение движения на Варфоломеева продлили до конца июня

12 марта 2023, 06:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону до 30 июня продлили ограничение движения автомобилей на улице Варфоломеева, сообщили в городской администрации.

Ограничение на проезд автомобилей действует в районе дома №260 А по улице Варфоломеева из-за строительно-монтажных работ. Сроки действия ограничения на период въезда и выезда строительной техники продлили до 30 июня 2023 года.

Жителей Ростова просят учитывать это при поездках по городу.

Одностороннее движение хотят ввести на Извилистой улице в Ростове
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Ранее стало известно, что с 18 марта сразу на трех улицах в центре Ростова движение автомобилей станет односторонним. Это улицы Лермонтовская и Тельмана, а также улица Город Волос. Ограничение является временным и бессрочным.

 

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