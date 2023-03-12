Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Ограничение на проезд автомобилей действует в районе дома №260 А по улице Варфоломеева из-за строительно-монтажных работ. Сроки действия ограничения на период въезда и выезда строительной техники продлили до 30 июня 2023 года.
Жителей Ростова просят учитывать это при поездках по городу.
Ранее стало известно, что с 18 марта сразу на трех улицах в центре Ростова движение автомобилей станет односторонним. Это улицы Лермонтовская и Тельмана, а также улица Город Волос. Ограничение является временным и бессрочным.