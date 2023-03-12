Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
В понедельник 13 марта утром в городе будет около +2 градусов, днем потеплеет до +8 градусов и будет облачно. Ветер юго-западный, слабый.
Во вторник 14 марта утром в Ростове около 0 градусов, но днем выйдет солнце и воздух прогреется до +11 градусов.
В среду 15 марта утром ростовчанам обещают +6 градусов, днем до +14 градусов.
В четверг утром столбик термометра поднимется до отметки +8 градусов, днем потеплеет до +16 градусов.
Самым теплым днем на следующей рабочей неделе станет пятница 17 марта, утром будет около +10 градусов, а днем обещают +17 градусов.
Ранее синоптики рассказали. когда в Ростов придет весеннее тепло.