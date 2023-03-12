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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Ростове в рабочую неделю температура будет прыгать от 0 до +17 градусов

12 марта 2023, 09:42
Фото: 1MI
Новая рабочая неделя в Ростове-на-Дону будет пасмурной, но без осадков и с колебанием температуры от 0 до +17 градусов, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

В понедельник 13 марта утром в городе будет около +2 градусов, днем потеплеет до +8 градусов и будет облачно. Ветер юго-западный, слабый.

Во вторник 14 марта утром в Ростове около 0 градусов, но днем выйдет солнце и воздух прогреется до +11 градусов. 

В среду 15 марта утром ростовчанам обещают +6 градусов, днем до +14 градусов.

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В четверг утром столбик термометра поднимется до отметки +8 градусов, днем потеплеет до +16 градусов.

Самым теплым днем на следующей рабочей неделе станет пятница 17 марта, утром будет около +10 градусов, а днем обещают +17 градусов.

Ранее синоптики рассказали. когда в Ростов придет весеннее тепло.

 

 

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