Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Днем 12 марта небо над Ростовом будет затянуто облаками, вероятность дождя 93%. Ветер юго-западный пять метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем 12 марта +15 градусов.
В ночь на понедельник интенсивность осадков увеличится и похолодает до +2 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью два метра в секунду.
В Ростовской области в воскресенье в отдельных районах ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха +8...+13 градусов.
Ранее синоптики сообщили, когда в Ростове наступит жара.