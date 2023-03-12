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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

В Ростове в воскресенье ожидается пасмурная и дождливая погода

12 марта 2023, 05:44
Фото: 1MI
В воскресенье 12 марта в Ростове-на-Дону будет облачно, временами возможен небольшой дождь, сообщили синоптики.
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Погода

Днем 12 марта небо над Ростовом будет затянуто облаками, вероятность дождя 93%. Ветер юго-западный пять метров в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем 12 марта +15 градусов.

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В ночь на понедельник интенсивность осадков увеличится и похолодает до +2 градусов. Ветер сменит направление на северо-западное и будет дуть со скоростью два метра в секунду.

В Ростовской области в воскресенье в отдельных районах ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха +8...+13 градусов.

Ранее синоптики сообщили, когда в Ростове наступит жара.

 

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