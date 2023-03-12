Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Товар прибыл из Литвы для получателя из Луганска, при таможенном досмотре среди сладостей производства Китая и Турции нашли партию жевательной резинки Turbo, подлинность которой вызвала сомнения.
Запрос правообладателю подтвердил, что жевательная резинка является контрафактной.
Всю сомнительную жевательную резинку в количестве 12 тысяч штук изъяли и завели дело об административном нарушении.
Ранее сотрудники Южного таможенного управления задержали 20 тонн Coca-Cola и Fanta, направлявшейся из Казахстана в Ростов.