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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Ростовской области на таможне среди китайских сладостей нашли контрафактную жвачку

12 марта 2023, 10:01
Фото: Южное таможенное управление
На таможенном посту Несветайский в Ростовской области выявили контрафактную жевательную резинку Turbo, сообщили в Южном таможенном управлении.

Товар прибыл из Литвы для получателя из Луганска, при таможенном досмотре среди сладостей производства Китая и Турции нашли партию жевательной резинки Turbo, подлинность которой вызвала сомнения.

Запрос  правообладателю подтвердил, что жевательная резинка является контрафактной.

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Всю сомнительную жевательную резинку в количестве 12 тысяч штук изъяли и завели дело об административном нарушении.

Ранее сотрудники  Южного таможенного управления задержали 20 тонн Coca-Cola и Fanta, направлявшейся из Казахстана в Ростов.

 

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