Начало недели в Ростовской области будет также холодным и дождливым. В понедельник, 13 марта, температура воздуха опустится днем до +8 градусов, а ночью — -2. На небе будет наблюдаться переменная облачность. В течение всего дня будет идти небольшой дождь. Скорость ветра значительно не изменится.