Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В ближайшие сутки ветер в Ростовской области усилится до 20 метров в секунду. Небо будет облачным. Вероятны осадки в виде дождя. Также утром и вечером вероятен туман. Температура воздуха днем составит в среднем +12 градусов, а вечером — +7.
Начало недели в Ростовской области будет также холодным и дождливым. В понедельник, 13 марта, температура воздуха опустится днем до +8 градусов, а ночью — -2. На небе будет наблюдаться переменная облачность. В течение всего дня будет идти небольшой дождь. Скорость ветра значительно не изменится.
Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной.