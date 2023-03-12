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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Ветер в Ростовской области усилится до 20 метров в секунду

12 марта 2023, 12:26
Фото: 1MI
В Ростовской области ветер усилится до 20 метров в секунду
В Ростовской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

В ближайшие сутки ветер в Ростовской области усилится до 20 метров в секунду. Небо будет облачным. Вероятны осадки в виде дождя. Также утром и вечером вероятен туман. Температура воздуха днем составит в среднем +12 градусов, а вечером — +7.

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Начало недели в Ростовской области будет также холодным и дождливым. В понедельник, 13 марта, температура воздуха опустится днем до +8 градусов, а ночью — -2. На небе будет наблюдаться переменная облачность. В течение всего дня будет идти небольшой дождь. Скорость ветра значительно не изменится.

Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, когда в Ростове-на-Дону наступит жара этой весной.

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