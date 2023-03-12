ДТП с участием 13-летнего подростка произошло в Батайске на перекрестке улиц Ленинградской и Мира. Водитель неустановленного транспортного средства во время поворота сбил школьника, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого автомобилист уехал с места происшествия, не оказав ребенку помощь.