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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Водитель сбил 13-летнего мальчика в Батайске на светофоре и скрылся

12 марта 2023, 16:52
Фото: 1MI
Водитель сбил подростка в Батайске и скрылся с места преступления
В Батайске водитель сбил подростка и уехал, не оказав ему помощь, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

ДТП с участием 13-летнего подростка произошло в Батайске на перекрестке улиц Ленинградской и Мира. Водитель неустановленного транспортного средства во время поворота сбил школьника, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого автомобилист уехал с места происшествия, не оказав ребенку помощь.

В ГИБДД об инциденте сообщили сотрудники ЦГБ Батайска, куда обратился школьник. Сообщается, что сейчас с ним все хорошо, врачи уже отпустили мальчика домой.

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Полицейские же устанавливают водителя, виновного в происшествии.

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