Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
ДТП с участием 13-летнего подростка произошло в Батайске на перекрестке улиц Ленинградской и Мира. Водитель неустановленного транспортного средства во время поворота сбил школьника, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого автомобилист уехал с места происшествия, не оказав ребенку помощь.
В ГИБДД об инциденте сообщили сотрудники ЦГБ Батайска, куда обратился школьник. Сообщается, что сейчас с ним все хорошо, врачи уже отпустили мальчика домой.
Полицейские же устанавливают водителя, виновного в происшествии.
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